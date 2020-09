Calciomercato Inter, scambio col Milan | Si può fare: i dettagli

Nulla da fare per lo scambio di prestiti tra Inter e Milan. La richiesta partita dai rossoneri respinta dai nerazzurri, ma da qui a fine calciomercato l’operazione può riaprirsi e magari andare in porto

L’Inter ha ancora sul groppone diversi ‘esuberi’, ovvero quei calciatori che non rientrano nei piani di Antonio Conte. Tra questi figura il brasiliano Dalbert, rientrato dal prestito alla Fiorentina. Parliamo di un calciatore inseguito a lungo nell’estate 2017, dopo una grande stagione con la maglia del Nizza, e alla fine pagato la bellezza di 24-25 milioni di euro bonus compresi. Molto deludenti sono stati i suoi due anni in nerazzurro e prima dell’inizio della terza ecco la cessione ai viola dove ha fornito qualche buona prestazione, non abbastanza però da indurre il club di Rocco Commisso ad acquistare il suo cartellino, ora valutato sui 12-15 milioni di euro, a titolo definitivo.

Calciomercato Inter, scambio Dalber-Laxalt: ecco quando

Sul 27enne di Barra Mansa risultano esserci diversi club stranieri, non però con grandi potenzialità economiche, e qualcuno della nostra Serie A. Uno di questi può essere il Milan, del resto ancora alla ricerca di un vice Hernandez. Indiscrezioni di calciomercato parlano addirittura di un tentativo di scambio già partito e respinto dalla società targata Suning. Per la precisione uno scambio di prestiti più opzione d’acquisto intorno ai 12 milioni di euro con Diego Laxalt, laterale mancino un tempo stimato da Conte e che proprio l’Inter portò in Italia sette anni fa, quando l’uruguagio era giovanissimo.

Marotta e Ausilio avrebbero quindi risposto picche alla proposta dei colleghi Maldini e Massara, tuttavia l’operazione potrebbe secondo noi riaprirsi, con ottime possibilità di andare in porto, a fine mercato, nel caso entrambe le società non avessero trovato un acquirente serio ai due giocatori fuori dai rispettivi progetti tecnici. Nel caso specifico dell’Inter, se fossero anche del tutto tramontate le piste che conducono a Emerson Palmieri e Alonso, i nomi fatti da Conte per rinforzare la fascia mancina.

