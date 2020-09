Calciomercato Inter, scambio con il Napoli | Offerto l’attaccante

L’Inter potrebbe presto concludere un’operazione di mercato con il Napoli. Entrambi i club nelle proprie rose hanno degli esuberi che vogliono piazzare, ecco perché non è escluso che si verifichi uno scambio

Il Napoli guarda in casa Inter per rinforzare il centrocampo. I nerazzurri, dopo l’arrivo di Arturo Vidal, potrebbero presto cedere alcuni giocatori visti i tanti elementi presenti a disposizione di Conte. Uno di questi potrebbe essere Matias Vecino, per il quale i partenopei hanno fatto apprezzamenti già in passato.

Inter, il Napoli offre Llorente per arrivare a Vecino

Per arrivare a Matias Vecino, il Napoli sarebbe disposto a offrire anche Fernando Llorente. L’Inter è alla ricerca di un vice-Lukaku e il profilo del centravanti basco corrisponde perfettamente alle caratteristiche che cerca Conte. I due, tra l’altro, si sono incontrati alla Juventus, quando c’era anche Arturo Vidal.

Il Napoli ha messo Llorente nella lista delle cessioni, visto che Gattuso non lo ha quasi mai utilizzato. L’Inter apprezzerebbe la contropartita, ma per privarsi di Vecino vorrebbe anche un conguaglio economico. Le parti dovranno per forza di cosa riparlarne, anche perché l’allenatore dei partenopei è alla disperata ricerca di un mediano che sappia giocare in un centrocampo a due e a tre.

