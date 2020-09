Calciomercato Juventus, chiamata a Pirlo | Si offre come vice-Morata

La Juventus ha da poco concretizzato l’affare legato ad Alvaro Morata. I colpi in entrata, però, potrebbero non finire qui. Soprattutto nel reparto avanzato dove potrebbe arrivare un attaccante di riserva.

La Juventus ha deciso di puntare su Alvaro Morata, ‘tutelandosi’ viste le grane che sono nate nelle ultime settimane tra Roma, Napoli e Milik, che hanno portato i bianconeri a non acquistare più Edin Dzeko. C’è stato dunque il ritorno dell’attaccante spagnolo a Torino, dopo i famosi due anni giocati con la maglia della Juve prima che il Real Madrid effettuasse la ‘recompra’. La Juve ora è alla ricerca di un vice per dare respiro allo spagnolo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio col Milan | Si può fare: i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Caso Suarez, parla Ravezzani | “Scandalo prevedibile”

Juventus, Llorente chiama Pirlo

La prima scelta per la Juventus come vice-Morata resta Moise Kean. L’attaccante dell’Everton è un profilo giovane e un suo eventuale acquisto sarebbe utile anche per il futuro. Tuttavia, oltre al ritorno di Kean, si starebbe valutando anche quello di Fernando Llorente. Il basco avrebbe infatti chiamato Andrea Pirlo per proporsi alla Juve. Una scelta che i bianconeri stanno valutando: Llorente ha 35 anni, un passato nella Juventus con Pirlo e Morata e la giusta dose di esperienza per massimizzare i minuti che avrà a disposizione.

Nell’ultima stagione ha giocato con la maglia del Napoli, trovando più spazio con Ancelotti che con Gattuso: in totale sono stati 4 i gol segnati in 24 presenze.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Perisic allontana la cessione | “Voglio restare”