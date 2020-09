Calciomercato Juventus, ex Serie A nel mirino | Lo porta Morata!

Spunta una nuova occasione per il calciomercato bianconero: il top player vuole cambiare aria, Morata può portarlo alla Juventus di Pirlo

Sono ore calde quelle che stanno vivendo i dirigenti della Juventus per quanto riguarda il calciomercato. Proprio il ritorno di Morata potrebbe favorire una nuova operazione in entrata. Lo spagnolo è pronto ad aiutare la società bianconera per l’ennesimo rinforzo da regalare a Pirlo: ecco il possibile scenario.

Calciomercato Juventus, ‘assist’ di Morata: colpo Paratici!

Un futuro tra panchina e tribuna che ad Antonio Rudiger, al Chelsea, non va più bene. Secondo ‘Sky Sports‘ il centrale, e terzino, tedesco starebbe valutando l’addio al club di Abramovich. L’ex Roma, accostato in passato anche all’Inter, è rimasto in eccellenti rapporti proprio con Alvaro Morata, da poche ore tornato alla Juventus e che potrebbe aiutare la ‘Vecchia Signora’ a convincere il difensore dei ‘Blues’.

Rudiger, che ha ottimi rapporti con Szczesny sin dai tempi della Roma, vorrebbe giocare con continuità per essere certo di far parte della Germania sicura protagonista di Euro 2021. Ecco dunque che la pista bianconera sarebbe pronta ad infiammarsi, con la possibilità del colpo last minute da parte di Paratici.

Situazione dunque in divenire; da Morata a Szczesny, la Juventus può sfruttare un doppio supporto per portare il tedesco alla corte di Pirlo.

