Calciomercato Juventus, UFFICIALE in Premier | Salta anche il piano ‘B’!

Il Barcellona ha comunicato la cessione di Nelson Semedo in Premier League. Il terzino destro era seguito anche dalla Juventus, ma il suo passaggio in bianconero è sfumato.

Tramite un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il Barcellona ha reso nota la cessione di Nelson Semedo al Wolverhampton. Il terzino portoghese ha firmato un contratto fino al 2023 e i Wolves pagheranno circa 30 milioni di euro più 10 di bonus. Semedo è stato anche nel mirino della Juventus in passato. In particolare, il portoghese avrebbe potuto rappresentare una pedina di scambio con la regia del suo agente Jorge Mendes, in buoni rapporti sia con il Barça sia con i bianconeri. Ora inizierà la sua avventura ai Wolves, una squadra in cui il super-procuratore ha molto potere. I catalani hanno già individuato il suo sostituto, ovvero Sergino Dest dell’Ajax, cercato proprio dalla Juventus. Ma il Barcellona proverà senz’altro l’assalto nelle prossime ore, più o meno alle stesse cifre di Semedo.

❗ Agreement with @Wolves for the transfer of @_nelsonsemedo_ — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 23, 2020

