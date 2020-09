Calciomercato Milan, contatti in corso | Sprint per il difensore

Il club rossonero è pronto a mettere a segno un colpo che completi la difesa di mister Pioli: le ultime sull’obiettivo del Milan

Il Milan è alla ricerca di un difensore ed in tal senso, il calciomercato estivo, porterà in quel di Milanello il rinforzo tanto richiesto da Stefano Pioli. Diversi i nomi sul taccuino di Maldini e Massara: nelle ultime ore, però, un profilo si starebbe avvicinando con forza al club di via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan, colpo in difesa: servono 20 milioni

Il Milan prosegue la caccia ad un nuovo centrale difensivo che affianchi Romagnoli, Kjaer, Musacchio e Gabbia. In tal senso, viste le enormi difficoltà ad arrivare a Milenkovic della Fiorentina, sarebbe un altro il profilo che si starebbe avvicinando ai rossoneri nelle ultime ore.

Secondo ‘Tuttosport’, la dirigenza del Milan nella giornata di domani avrà un nuovo colloquio con l’agenzia che cura gli interessi di Kristoffer Ajer, centrale del Celtic Glasgow. Il 22enne norvegese, in scadenza nel 2022, viene valutato 20 milioni di euro dalla società scozzese.

