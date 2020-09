Calciomercato Milan, beffa in arrivo | Assalto del PSG

Il Milan continua a lavorare in ottica futura con possibili acquisti di assoluto valore. Nelle ultime ore sarebbe piombato il PSG sull’obiettivo di mercato rossonero

Il Milan pensa al futuro con possibili innesti di assoluta qualità da regalare a Stefano Pioli. La società rossonera potrebbe arrivare così a giocatori esperti in vista della prossima stagione per non commettere gli errori del passato. L’obiettivo rossonero potrebbe firmare nelle prossime ore con il Paris Saint-Germain.

Calciomercato Milan, PSG sulle tracce di Bakayoko

Tiemoué Bakayoko sembrava ad un passo dal ritorno al Milan, ma come svelato nelle ultime ore il portale spagnolo “TodoFichajes” il PSG si sarebbe fatto avanti per chiudere il suo trasferimento con il Chelsea, proprietario del suo cartellino. I “Blues” lo valutano intorno ai 30 milioni, ma l’operazione potrebbe chiudersi a circa 25.

Una possibile beffa per il club italiano, che continua a cercare innesti di qualità a centrocampo dopo l’acquisto del giovane Sandro Tonali, che ha fatto il suo debutto nella prima giornata di campionato contro il Bologna. Un mix di gioventù ed esperienza per cullare il sogno Champions. Con Ibrahimovic in queste condizioni, tutto è ancora possibile.

Bakayoko potrebbe così volare in Francia per una nuova ed entusiasmante avventura.

