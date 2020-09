Calciomercato Milan, via libera alla cessione | I dettagli

Il calciomercato rossonero può vedere il ritorno di fiamma per il big in uscita dal top club: sì alla cessione, ecco il possibile scenario in casa Milan

Un’occasione per gli ultimissimi giorni di calciomercato. Il Milan potrebbe tornare alla carica per un vecchio obiettivo, già sondato ma senza fortuna nelle scorse settimane. Arriva l’apertura alla cessione da parte del top club: Maldini e Massara alla finestra.

Calciomercato Milan, Mourinho lo ‘scarica’: ritorno di fiamma

Jose Mourinho ha deciso: è sul mercato. Serge Aurier, secondo quanto riportato da ‘Sky Sports Uk‘, è ufficialmente in vendita. Il terzino ivoriano, già accostato alla società di via Aldo Rossi negli scorsi mesi, è destinato a salutare gli ‘Spurs’.

Il Tottenham è dunque pronto ad ascoltare offerte per il laterale, in scadenza il 30 giugno 2022. Aurier nelle ultime ore avrebbe rifiutato un’offerta dallo Spartak Mosca: vuole rimanere in Europa in uno dei top campionati.

Maldini e Massara potrebbero quindi rifarsi avanti in caso di cessione di uno tra Calabria e Conti: solo con un’uscita, infatti, la pista Aurier riprenderebbe quota.

