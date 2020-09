Calciomercato, Fonseca addio | Allegri alla Roma ‘grazie’ alla Juventus

Il futuro di Paulo Fonseca resta sempre in bilico. Massimiliano Allegri potrebbe ringraziare proprio la sua ex squadra: ecco il nuovo scenario

Massimiliano Allegri potrebbe ritornare in pista. L’ex allenatore della Juventus sarebbe così pronto ad una nuova avventura davvero interessante dopo l’anno sabbatico. Lo stesso tecnico livornese potrebbe “ringraziare” proprio la sua ex squadra.

Calciomercato, Allegri pronto ad accettare la Roma

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” l’allenatore toscano sarebbe entusiasta di volare nella Capitale in caso di nuovo tonfo da parte del portoghese Paulo Fonseca. A Roma si sente aria di rivoluzione nonostante l’inizio del campionato e così Allegri sarebbe la prima scelta della nuova proprietà giallorossa.

In queste ore sta prendendo seriamente in considerazione la possibilità di tornare in panchina dopo l’esibizione sul palco di Ballando con le Stelle. Ora il big-match tra Roma e Juventus potrebbe favorire il suo avvicinamento alla panchina giallorossa. In caso di nuova sconfitta, dopo il 3-0 a tavolino inflitto contro l’Hellas Verona, Fonseca potrebbe essere sollevato dall’incarico.

Allegri è già pronto per tornare, l’allenatore livornese non vede l’ora di essere nuovamente protagonista dopo i successi sulla panchina della Juventus.

