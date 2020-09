Calciomercato Inter, si sblocca la cessione | L’esterno ha detto “sì”

Nuovo colpo in uscita per il calciomercato dell’Inter. C’è il “sì” da parte dell’esterno nerazzurro alla cessione.

È stato raggiunto l’accordo tra Antonio Candreva e la Sampdoria. L’esterno dell’Inter ha deciso di accettare la proposta dei blucerchiati, dopo l’indecisione degli ultimi giorni. Nonostante le due squadre avessero trovato l’accordo, il giocatore ex Lazio non era convinto della destinazione, ma adesso la prospettiva è cambiata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio col Milan | Si può fare: i dettagli

Calciomercato Inter, Candreva ha detto “sì” alla Sampdoria

Candreva ha dato il via libera per il passaggio al club blucerchiato, come riporta SkySport, e nei prossimi giorni si potrà concretizzare il trasferimento, tra la seconda e la terza giornata di campionato. Candreva si unirà così a Claudio Ranieri, che è in attesa anche dell’arrivo di Keita Balde, rientrato a Montecarlo per risolvere gli ultimi aspetti burocratici con il Monaco, dopo essere atterrato a Genova pochi giorni fa. L’Inter così facendo libera un nuovo posto in rosa sulla corsia di destra, con Hakimi e Perisic pronti ad alternarsi. A meno di partenze del croato all’ultimo minuto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Perisic allontana la cessione | “Voglio restare”

Candreva arriverà alla Sampdoria a titolo definitivo, con Massimo Ferrero che ha trovato l’accordo con Beppe Marotta sulla base di 3 milioni di euro. Originariamente il numero uno blucerchiato non voleva andare oltre i 2,5 milioni, ma alla fine le parti si sono accordate e l’affare si è sbloccato. Se Keita è atteso per venerdì, Candreva a questo punto potrebbe arrivare a Genova nella giornata di lunedì, dopo il debutto in campionato dell’Inter, che recupererà mercoledì 30 la prima giornata di Serie A.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Calciomercato Inter, nuovo assalto per Nainggolan | Ipotesi scambio

Calciomercato Inter, Mendes ‘offre’ il bomber | Ecco l’offerta