Calciomercato Inter, Mendes ‘offre’ il bomber | Ecco l’offerta

L’Inter potrebbe piazzare un altro acquisto in attacco. Il club nerazzurro è alla ricerca di un attaccante e Antonio Conte avrebbe individuato il nome giusto per avere una valida alternativa, capace di far rifiatare all’occorrenza Romelu Lukaku.

L’Inter ha un parco attaccanti che comprende Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Sanchez. La quarta punta dovrebbe essere Pinamonti, ma nei prossimi giorni potrebbero verificarsi scenari inaspettati. Il desiderio di Conte di avere una punta di livello internazionale è alto, dunque l’ex Genoa potrebbe ripartire in prestito. L’Inter avrebbe poi la possibilità di puntare su Radamel Falcao, tramite la regia di Jorge Mendes.

Inter, trattativa per Falcao

Radamel Falcao è attualmente al Galatasaray, ma presto potrebbe lasciare la Turchia. Jorge Mendes, agente dell’attaccante colombiano, starebbe infatti lavorando per offrire El Tigre all’Inter. Un’opzione valutata attentamente Antonio Conte, che avrebbe già detto di sì all’operazione. Falcao vorrebbe approdare a Milano e per convincere il Galatasaray, Marotta avrebbe in mente uno scambio.

I turchi apprezzano molto Asamoah, in uscita dall’Inter: il cartellino del ghanese potrebbe essere offerto per Falcao, insieme a un conguaglio di circa 2-3 milioni di euro.

