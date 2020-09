Calciomercato Inter, Ranocchia in uscita | L’agente incontra Preziosi

Continua il programma di sfoltimento della rosa da parte dell’Inter. In difesa, via alla rivoluzione.

Giorni decisivi per il mercato dell’Inter. Dopo l’arrivo di Vidal a centrocampo, la dirigenza nerazzurra è al lavoro per concludere le numerose operazioni in uscita, necessarie a finanziare gli ultimi colpi richiesti da Antonio Conte.

In difesa, oltre a Godin e Skriniar, un altro difensore è pronto a salutare la compagine nerazzurra.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, destinazione a sorpresa per Perisic | Le ultime

Calciomercato Inter, Ranocchia verso il Genoa. Preziosi incontra l’agente del difensore

È in corso una vera e propria rivoluzione in difesa in casa Inter. L’uscita di Godin al Cagliari e l’addio imminente di Skriniar in direzione Tottenham, non saranno le uniche cessioni che la società milanese effettuerà nel reparto difensivo.

Anche Andrea Ranocchia è pronto a salutare l’Inter. Il difensore umbro, pedina fondamentale all’interno dello spogliatoio nerazzurro, è deciso ad accettare l’offerta del Genoa.

Come rivelato da Calciomercato.it, è da poco terminato l’incontro tra il presidente dei liguri Enrico Preziosi e l’entourage del difensore dell’Inter in un noto hotel del centro di Milano. Mai centrale nelle idee di Conte, il classe ’88 è molto apprezzato da Rolando Maran, pronto ad affidargli una maglia da titolare nel Genoa.

POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>>Calciomercato, Paganini rivela: “Dzeko-Inter, Conte spinge!”