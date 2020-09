Calciomercato, retroscena Pjanic-Ronaldo | Ecco cosa mi ha detto

Miralem Pjanic è approdato al Barcellona dalla Juventus e durante un’intervista ha svelato un retroscena legato a Cristiano Ronaldo.

Lo scambio tra Juventus e Barcellona ha portato Arthur in bianconero e Pjanic in Spagna. Il centrocampista bosniaco era in Italia dal 2011, dove ha giocato prima alla Roma e poi, appunto, alla Juve. Tanti sono i calciatori importanti con cui ha giocato Pjanic, da De Rossi e Totti fino a Cristiano Ronaldo, passando per Gigi Buffon. Nello specifico, il bosniaco ha svelato un retroscena legato a CR7.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sfugge l’esterno | Ha salutato i compagni!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, vice Dzeko dalla Spagna | Contatti avviati

Pjanic, la frase di Ronaldo sull’approdo al Barça

Intervistato dal ‘Mundo Deportivo‘, quotidiano molto vicino alle vicende del Barcellona, Miralem Pjanic ha svelato una frase che gli ha rivolto Cristiano Ronaldo. “Quando la trattativa si è conclusa mi ha detto che era molto felice per me, che sarei stato felice qui, perché il livello del calcio spagnolo è ottimo“. Ha dichiarato il bosniaco, che ha poi aggiunto: “Mi ha detto che al Barcellona mi divertirò molto, è una grande squadra, anche se era deluso dal fatto che lasciassi la Juve“.

L’ex centrocampista della Juventus si è poi soffermato sulla rivalità con il Real Madrid: “Sono un club forte, sarà un avversario difficile, perché proverà a vincere tutto come noi. Noi dobbiamo batterli, per vincere e conquistare trofei“.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, Fonseca addio | Allegri alla Roma ‘grazie’ alla Juventus