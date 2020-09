Calciomercato Juventus, Paratici ci riprova | Scambio per l’ala di Gasperini

La Juventus può chiudere l’acquisto in Serie A, negli ultimi giorni di calciomercato: prende forma lo scambio con l’Atalanta

La vittoria all’esordio in campionato contro la Sampdoria non allontana i pensieri della dirigenza bianconera che studia il prossimo colpo da regalare a Pirlo nel calciomercato estivo. In tal senso, avanza spedita l’idea di un affare last minute tra Juventus e Atalanta. Paratici vuole il gioiello di Gasperini e prepara l’offerta: scambio e cash alla ‘Dea’: i dettagli.

Calciomercato, scambio Juventus-Atalanta: assalto bianconero

Meno di due settimane alla chiusura del calciomercato estivo e, in casa Juventus, prende corpo una clamorosa idea di scambio in Serie A. Paratici mette nel mirino Robin Gosens, laterale mancino e perno dell’Atalanta di Gasperini.

Il tedesco, in scadenza nel 2022 con la Dea, viene da una stagione straordinaria con 43 presenze all’attivo, 10 reti e 8 assist. Numeri che non lasciano indifferenti i dirigenti bianconeri, pronti farsi avanti proponendo il cartellino di Mattia De Sciglio.

L’ex Milan è ormai fuori dal progetto tecnico di Pirlo ed è in vendita: l’idea scambio può prendere quota già nei prossimi giorni. Gosens a Torino: De Sciglio e soldi per convincere Gasperini a cedere il suo pupillo.

