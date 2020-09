Calciomercato Juventus, sfugge l’esterno | Ha salutato i compagni!

Uno dei profili più graditi da Andrea Pirlo per le corsie esterne potrebbe essere sfuggito: il giocatore ha già salutato i compagni

Il mercato della Juventus, dopo aver risolto la questione centravanti con l’arrivo di Morata, può finalmente virare su altri obiettivi. Una delle richieste di Andrea Pirlo è quella di aumentare la qualità sulle corsie esterne, immettendo giocatori che sappiano coprire tutta la fascia con una maggiore trazione offensiva. Il rischio per i bianconeri è quello di essere in ritardo per uno dei pallini del tecnico bresciano, profilo peraltro molto gradito anche da Fabio Paratici: l’esterno avrebbe già salutato i propri compagni di squadra.

Calciomercato Juventus, Dest verso il Barcellona | Ha salutato i compagni!

Uno dei profili più graditi per la fascia da parte di Andrea Pirlo sarebbe Sergino Dest: l’americano classe 2000 che sta brillando con la maglia dell’Ajax. La Juventus, però, potrebbe essere troppo in ritardo per ottenere le prestazioni del talento del club olandese. Come rivelato dal quotidiano catalano ‘Sport’, Dest avrebbe già salutato i propri compagni di squadra: il suo trasferimento al Barcellona sembra essere imminente. I bianconeri, quindi, dovranno virare su altri obiettivi per le corsie esterne.

