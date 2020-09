Calciomercato Napoli, Psg all’assalto | Offerta in arrivo!

Il Psg di Al-Khelaifi torna a bussare alla porta del Napoli: Leonardo prepara l’offerta per il difensore di Gattuso negli ultimi giorni di calciomercato estivo, i dettagli

Il Paris Saint Germain torna a guardare al calcio italiano. Poco più di dieci giorni alla chiusura del calciomercato estivo ed il club francese pone nel mirino il calciatore del Napoli. Rinforzo in difesa per la squadra di Tuchel: Leonardo prepara l’offerta.

Calciomercato, Psg alla finestra: obiettivo in casa Napoli

La priorità in casa Psg, visto il brutto infortunio occorso a Bernat, resta un terzino. Dopo l’approdo in prestito di Florenzi, secondo quanto riportato da ‘Le10sport.com’, il nome caldo potrebbe essere quello di Kevin Malcuit. Il terzino del Napoli, abile sia a destra che a sinistra, è in scadenza nel 2022 con la società partenopea e potrebbe salutare la squadra di Gattuso.

Secondo quanto riporta ‘Equipe’, però, Leonardo potrebbe farsi avanti solo a condizioni di mercato favorevoli. Come accaduto con Florenzi, Malcuit, accostato anche al Benevento, potrebbe arrivare a costi contenuti, magari in prestito con opzione di acquisto al termine della stagione.

Situazione in divenire: il Psg pensa a Malcuit per rinforzare gli esterni di Tuchel.

