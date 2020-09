Calciomercato Roma, vice Dzeko dalla Spagna | Contatti avviati

La Roma è alla ricerca che di un attaccante che faccia il vice Dzeko: contatti per un bomber spagnolo che interessa anche alla Lazio

Sarà ancora una volta Edin Dzeko a guidare l’attacco giallorosso in questa stagione appena iniziata. Dopo che l’addio del bomber bosniaco sembrava ad un passo, i problemi per l’arrivo dell’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik hanno bloccato la partenza. Quindi il numero 9 giallorosso sarà ancora la punta titolare della squadra di Fonseca, ma bisogna trovare un suo vice. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il club capitolino avrebbe messo gli occhi sull’attaccante del Real Madrid, Borja Mayoral, che interessava anche alla Lazio. Tra i giallorossi ed i ‘blancos’ i contatti sarebbero già avviati, anche se l’operazione sembrerebbe comunque complicata, visto che il bomber spagnolo ha il contratto con il club spagnolo in scadenza nel 2021. Vedremo se la Roma proverà l’affondo decisivo o proverà a cambiare obiettivo.

