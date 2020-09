Calciomercato Roma, nuovo tentativo per Smalling | I dettagli

Calciomercato Roma, pronto un nuovo tentativo per Chris Smalling: dall’Inghilterra assicurano, i giallorossi preparano la strategia

Lo scorso anno, è stata una delle poche certezze della Roma di Fonseca. Adesso, Chris Smalling è rientrato dal prestito nella capitale, in attesa di capire quale sarà il proprio futuro. Lo United continua a considerarlo in uscita, nonostante Solskjaer non abbondi di centrali difensivi con la sua esperienza. Ragion per cui, la Roma sarebbe pronta ad un nuovo tentativo: secondo quanto rivelato dal portale ‘Transferchanger’, i giallorossi sarebbero pronti ad nuovo tentativo per riportare il centrale inglese all’ombra del Cupolone. Su Smalling resterebbe vivo anche l’interesse dell’Inter, ma entrambi i club godono di ottimi rapporti con il Manchester United, dunque, qualunque porta sembra restare aperta. La Roma, intanto, dovrebbe avere le idee chiare: Fonseca rivuole con sé il difensore scuola Red Devils.

