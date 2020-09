Calciomercato Inter, che scambio in Premier | Torna al Tottenham

Calciomercato Inter, che scambio in Premier League: da ‘Radio Radio’ assicurano: “Eriksen può tornare al Tottenham”, i dettagli

Orfano di una vera e propria posizione all’interno del sistema tattico nerazzurro, il feeling tra Christian Eriksen ed Antonio Conte non sembra mai essere nato realmente. Ragion per cui, nonostante l’investimento compiuto un paio di mesi fa, l’Inter potrebbe presto riconsiderare il futuro del fantasista danese, e poterlo utilizzare (addirittura) come pedina di scambio extra-lusso per qualche ultimo colpo di mercato. E’ l’ipotesi lanciata da Ilario Di Giovambattista, giornalista di ‘Radio Radio’, che ha provato a far chiarezza sul futuro di Eriksen.

Calciomercato Inter, che scambio con il Tottenham: la rivelazione di Di Giovambattista

Stando a quanto rivelato dal giornalista Ilario Di Giovambattista, dunque, l’Inter starebbe valutando un clamoroso scambio in Premier League, proprio con il Tottenham: “Mentre con gli Spurs si tratta la cessione di Skriniar, per il quale l’Inter si accontenterebbe di 45 milioni di euro, sul tavolo c’è anche un’altra operazione. Col Tottenham si lavora per un clamoroso scambio tra Eriksen e Ndombele“. L’ex centrocampista del Lione, dunque, potrebbe tornare in auge nel borsino nerazzurro. D’altronde, il francese è un pupillo storico di Conte e della dirigenza interista, sulle sue tracce sin da giovanissimo. Adesso, dopo un’esperienza non indimenticabile al Tottenham, Ndombele potrebbe sbarcare in Italia, lasciando Eriksen fare il percorso inverso, sulla strada per Londra.