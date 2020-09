Calciomercato Inter, Lautaro-Barcellona | Colpo di scena

Calciomercato Inter, Lautaro-Barcellona: possibile colpo di scena in vista. Dalla Spagna assicurano: il futuro dell’argentino è tutto da scrivere

Il Barcellona, l’Inter e Lautaro Martinez: il triangolo di mercato che ha accompagnato il 2020 dei nerazzurri e dei blaugrana, al netto di pandemie, rivolte interne e fratture societarie. Dalla Spagna, però, arriva l’indiscrezione sul futuro del ‘Toro’: secondo quanto rivelato dal portale iberico ‘Fichajes.com’, l’argentino si starebbe allontanando dal Barcellona, complice un prossimo rinnovo con l’Inter. D’altronde, i blaugrana non hanno grandi risorsi da cui attingere e, dati via Semedo e Todibo, non restano molte le pedine di scambio gradite ai nerazzurri. E poi, Ausilio è stato chiaro: 111 milioni, oppure Lautaro Martinez non si muove da Milano. E almeno per questa stagione 2020/2021, il destino dell’ex Racing sembra essere ancora legato a quello dell’Inter.

