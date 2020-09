Calciomercato Inter, addio Skriniar e Godin | Assalto al top player

Con l’addio di Diego Godin, passato al Cagliari, e quello possibile di Milan Skriniar, l’Inter starebbe pensando ad un colpo importante in difesa: ecco il top player

L’Inter si rifà il look. Dopo l’addio a Diego Godin, trasferitosi nelle ultime ore al Cagliari, e quello probabile di Milan Skriniar visto il forte interessamento del Tottenham, la società nerazzurra prepara l’assalto decisivo al forte centrale difensivo. Le prossime ore potrebbero essere decisive.

Calciomercato Inter, addio Godin: Smalling nel mirino

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” la Roma sarebbe sempre sulle tracce dell’ex Chris Smalling, ma il club giallorosso avrebbe soltanto formulato un’offerta pari a 12 milioni più bonus, mentre il Manchester United ne vorrebbe almeno 20 per cederlo a titolo definitivo. Così l’Inter, se dovesse ricavare così i soldi dalla cessione di Skriniar, sarebbe pronta ad offrire 18 milioni, pagabili anche in tre rate, visti i buoni rapporti con i Red Devils dopo le operazioni Lautaro e Sanchez.

Il centrale inglese conosce già molto bene il campionato italiano dopo il prestito alla Roma della scorsa stagione. Ora potrebbe essere un rinforzo di livello da affidare ad Antonio Conte.

L’Inter non si ferma e continua a lavorare in ottica futura per innesti di qualità assoluta. Smalling resta sempre nel mirino di Roma.

