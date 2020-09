Calciomercato Juventus, salta lo scambio | Giocatore irremovibile

Salta la suggestione di mercato per la Juventus. L’obiettivo dei bianconeri rifiuta qualsiasi destinazione, compromettendo l’idea di scambio.

Alla vigilia del big match di campionato contro la Roma, la Juventus di Andrea Pirlo può dirsi quasi al completo in ottica mercato. Ultimo obiettivo per la dirigenza bianconera, un esterno offensivo in grado di adattarsi ai cambiamenti di modulo in corsa ideati da Pirlo, garantendo una doppia opzione tattica alla squadra.

Considerato tra i partenti in questa finestra di mercato, Douglas Costa è l’indiziato numero uno per far spazio all’obiettivo di mercato per la Juve. Nel mirino del Manchester United, nelle ultime settimane il club Campione d’Italia ha tentato di imbastire uno scambio di mercato con un’altra super potenza mondiale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, bomba dalla Spagna | Futuro ancora in bilico

Calciomercato Juventus, Dembele dice no allo scambio con Douglas Costa. Salta l’obiettivo numero uno per i bianconeri

L’idea non più segreta della Juventus, era quella di inserire Douglas Costa in uno scambio di mercato con il Barcellona, per arrivare al vero obiettivo di mercato dei bianconeri: Ousmane Dembelé.

Come rivelato da Don Balon, portale sportivo iberico, il talento francese classe ’97 avrebbe comunicato al Barcellona di voler rifiutare qualsiasi opzione di mercato si profili in questa sessione. L’ex Dortmund è convinto di potersi giocare le sue carte nel nuovo Barça targato Koeman, e non vuole assolutamente lasciare la Catalogna.

I blaugrana, nonostante i 126 milioni di euro speso per il suo cartellino nel 2017, non hanno intenzione di puntare sul Campione del Mondo a causa dei numerosi infortuni che hanno condizionato le stagioni di Dembelé al Camp Nou.

Qualora l’esterno ribadisca la sua voglia di rimanere al Barcellona, la Juventus dovrà dire addio all’ipotesi di scambio con Douglas Costa, ben vista dalla dirigenza catalana.

POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>>Calciomercato Inter, UFFICIALE | Candreva nuovo giocatore della Sampdoria