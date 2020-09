Calciomercato, cambio di obiettivo | Koulibaly e Juve ‘gelati’

Si complica la pista estera per Kalidou Koulibaly, il top club starebbe cercando di chiudere con un altro centrale: le ultime

Mentre il mercato si appresta ad entrare nelle ultime settimane, decisive, il Napoli ha ancora un’importante questione aperta: quella relativa a Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese ha, da tempo, espresso la volontà di provare un’esperienza in un top club europeo, ma nonostante il valore del giocatore sia riconosciuto da tutti, faticano ad arrivare offerte. Nelle ultime settimane, dopo il Manchester City, sembrava essere in crescita l’interesse del PSG. Il club parigino, però, potrebbe aver cambiato obiettivo: le ultime.

Antonio Rudiger (Getty Images)Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.net’, il PSG avrebbe virato su Antonio Rudiger per la difesa: una scelta che taglierebbe fuori un obiettivo come Koulibaly. Il centrale senegalese, quindi, rimarrebbe ancora a Napoli: un’ipotesi che vorrebbe essere scongiurata in primis dal giocatore. Anche la società campana, poi, è consapevole che un’eventuale cessione dell’africano significherebbe una grossa plusvalenza da inscrivere a bilancio. Un tesoretto importante che permetterebbe a Giuntoli di muoversi ancora sul mercato e rinforzare la rosa a disposizione di Gattuso.

Le difficoltà per soddisfare le richieste di De Laurentiis, però, avrebbero spinto il PSG verso altri lidi: più precisamente, i dialoghi con il Chelsea per Rudiger starebbero acquisendo una crescente importanza. Il difensore tedesco non rientra più nei piani di Lampard, che ha visto innalzare il livello della propria rosa in questa sessione di mercato, ed è nella lista dei cedibili. Il PSG pensa sempre più in maniera concreta a Rudiger, abbandonando Koulibaly.

