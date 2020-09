Calciomercato, annuncio a sorpresa | “Voglio il Milan!”

Il calciomercato rossonero può vedere accendersi una pista a sorpresa, il gioiello lancia il messaggio a Maldini: vuole i rossoneri

Il Milan fa un altro passo importante verso l’Europa League 2020/21. La vittoria sul Bodo Glimt può regalare al club di Elliott spunti interessanti anche in ottica mercato. In attesa di scendere nuovamente in campo in Serie A contro il Crotone, spunta una suggestione per l’attacco rossonero: il gioiello si candida e ‘chiama’ Maldini.

Calciomercato, il talento si ‘offre’ al Milan: i dettagli

Una vittoria sofferta ma che avvicina sempre più il Milan di Pioli alla fase a gironi di Europa League. Dal campo al calciomercato, proprio contro il Bodo Glimt ha spiccato il talento norvegese Jens Petter Hauge. L’attaccante, in campo per 90′ e a segno nella ripresa per il definitivo 3-2 rossonero, ha aperto al club di Elliott. Intervistato da ‘TV2‘, il talento classe 1999 ha ‘chiamato’ i rossoneri: “É un club in cui vorrei ovviamente giocare, tra i più grandi club al mondo. Ne ho avuto un assaggio sia in città che ieri a San Siro”.

Hauge ha poi proseguito riferendosi a Maldini: “L’ho salutato ma non sono mai stato nel suo ufficio. É bello essere notati e che vengano apprezzate le mie qualità, il Milan può essere un posto giusto per crescere, se l’allenatore ha fiducia in me”.

Una candidatura che difficilmente, vista la giovane età, resterà inascoltata da Maldini e Massara: Hauge si candida e lancia segnali, il Milan valuta il profilo del norvegese.

