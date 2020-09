Calciomercato Roma, bomba dalla Spagna | Futuro ancora in bilico

A pochi giorni dalla fine del calciomercato, la Roma deve ancora limare gli ultimi colpi per rinforzare la rosa. In uscita, continuano le voci sulla stella dei giallorossi.

Giorno di presentazioni in casa Roma. Il CEO del club giallorosso Guido Fienga ha presieduto questo pomeriggio, la conferenza stampa di presentazione ufficiale del neo acquisto dei capitolini, Pedro Rodriguez. Molti i temi toccati dal dirigente giallorosso, incalzato dalle domande dei numerosi giornalisti in sala.

Sulla sconfitta a tavolino inflitta dalla Lega Calcio per il mancato inserimento di Diawara nella “lista over” nel match di campionato contro l’Hellas Verona, Fienga ha ribadito l’assoluta “buona fede” da parte della dirigenza della Roma, confidando in un esito positivo del ricorso operato dalla società. Passando alla parte tecnica, il CEO del club giallorosso, ha commentato le voci che vedrebbero l’allenatore Paulo Fonseca in bilico in caso di sconfitta contro la Juventus nel prossimo turno di campionato.

Calciomercato Roma, dalla Spagna rilanciano l’interesse del Barcellona per Dzeko

Sul futuro del tecnico portoghese, Fienga ha escluso categoricamente un possibile esonero in caso di sconfitta contro la Juventus, considerando la posizione dell’ex Shakthar Donetsk un “tema mai aperto da parte della società”. Altro tema caldo per la Roma, la questione legata inevitabilmente alla stella della rosa giallorossa, Edin Dzeko, dopo la mancata conclusione della trattativa con la Juventus, prossima avversaria in campionato.

Escluso dal match contro l’Hellas, il bosniaco è pronto ad aiutare i suoi compagni nella super sfida di domenica contro i bianconeri. Il CEO Fienga, non pone dubbi sulla professionalità dell’attaccante ex City, ribadendo l’amore che Dzeko nutre per la società giallorossa: “Siamo coerenti: siamo felici che sia il nostro capitano e che resterà il nostro capitano. Conosciamo il valore e la professionalità di Dzeko. Se domenica entrerà in campo darà il suo massimo e speriamo che questi rumors possano spingerlo a dare il massimo”.

Nonostante gli armonici proclami del dirigente della Roma, il futuro di Dzeko non appare ancora saldo. Nelle ultime ore, i media spagnoli hanno infatti rilanciato il clamoroso interesse del Barcellona nei confronti della punta bosniaca. In cerca di un sostituto naturale di Luis Suarez, i blaugrana sono pronti a sondare la pista per il capitano giallorosso, intavolando una trattativa in extremis con la Roma.

