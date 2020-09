Calciomercato, Allegri alla Roma | Parla l’ex Presidente!

L’ex presidente della Juventus si sbilancia sull’approdo di Max Allegri alla Roma: il tecnico toscano ad un passo dai giallorossi

Sono ore calde per la panchina della Roma. Il calciomercato giallorosso entra nel vivo e a ‘rischiare’, in vista della gara contro la Juventus, è il tecnico Paulo Fonseca. Il portoghese rimane in bilico: in tal senso si è espresso l’ex presidente che ‘benedice’ il sempre più probabile matrimonio tra Allegri e la Roma nelle prossime settimane: i dettagli.

Calciomercato, Fonseca ‘trema’: “Allegri scelta giusta”

Non ha dubbi l’ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, sulla bontà dell’operazione Allegri-Roma. Intervenuto ai microfoni di ‘Centro Suono Sport‘, l’ex numero uno della ‘Vecchia Signora’ si è sbilanciato sull’approdo del toscano nella Capitale.

“Se Fonseca dovesse perdere la gara contro la Juventus, pur non avendo particolari colpe, lo scenario sarebbe ribaltato. Allegri sarebbe la scelta giusta, è un grandissimo allenatore”. Parole che non lasciano spazio a dubbi sulla stima che Cobolli Gigli abbia nei confronti di Allegri, il cui destino sembrerebbe ormai intrecciato a quello di Fonseca.

Il portoghese prova a tenersi stretta la panchina giallorossa: Allegri alla finestra, nonostante il forte interessamento del Psg.

