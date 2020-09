Calciomercato, colpo ‘gratis’ | Bacca torna in Serie A!

Carlos Bacca è pronto a ritornare in Serie A: un club ha intenzione di puntare sul colombiano, l’ex Milan nel mirino

Il futuro di Carlos Bacca potrebbe chiamarsi, ancora una volta, Serie A. L’attaccante sembrerebbe più vicino a salutare il Villarreal per ‘riabbracciare’ il calcio italiano. La punta colombiana, 34 anni, è finita nel mirino del club di Serie A che vorrebbe puntarci prima della chiusura del calciomercato estivo. L’ex Milan, dunque, può salutare la Liga: opzione a sorpresa per Carlos Bacca.

Calciomercato, Bacca pronto al ritorno: i dettagli

Una pista che nelle prossime ore potrebbe diventare rovente. Carlos Bacca, relegato a riserva nel Villarreal di Emery, può lasciare la Spagna. Il colombiano, anche in previsione della Copa America, vuole tornare protagonista e giocare con continuità.

Secondo ‘Don Balon‘, il suo destino potrebbe essere ancora in Serie A. Non al Milan ma alla Sampdoria, con Ranieri che lo accoglierebbe a braccia aperte per affiancarlo a Quagliarella. Il 34enne partirebbe per un indennizzo simbolico o addirittura a titolo gratuito, nonostante la scadenza nel 2022 con il club spagnolo.

Situazione in divenire, la Samp ci pensa: l’ex rossonero Bacca per l’attacco di Ranieri.

