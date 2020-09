Calciomercato Juventus, obiettivo Aouar | La smentita di Aulas

Aouar non andrà all’Arsenal: a confermarlo è il presidente del Lione. La Juventus potrebbe inserirsi.

Houssem Aouar non andrà all’Arsenal. A confermarlo è stato il presidente del Lione, squadra che detiene il cartellino del centrocampista. I Gunners, stando a quanto scritto da Jean-Michel Aulas, non si sono avvicinati al valore del giocatore, che quindi continuerà a giocare nella sua attuale squadra a meno di un’offerta importante: “Contiamo su di lui per fare una grande partita a Lorient e per guidare la squadra in Champions League l’anno prossimo” ha scritto il numero uno della squadra francese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, gratis dalla Juventus! I dettagli

Calciomercato Juventus, nuova possibilità per Aouar

Su Aouar c’era l’interesse della Juventus, che ha sondato più volte il terreno per il centrocampista francese, già nel giro dell’Under 21 transalpina e ad agosto convocato per la prima volta in nazionale maggiore. La trattativa sembrava essere già a buon punto, imbastita sulla stessa base e modalità di quella avviata per Alvaro Morata: un prestito con diritto di riscatto al termine della stagione, così da poter venire incontro anche alle necessità di bilancio della Vecchia Signora.

C’è da attendere la cessione anche di Douglas Costa per poter poi tornare sul mercato e Aouar resta a oggi l’unica grande alternativa a Chiesa, per il quale però Commisso chiede 70 milioni di euro: cifra proibitiva per questo mercato, anche per la Juventus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, salta lo scambio | Giocatore irremovibile