Calciomercato, attaccante più lontano dalla Serie A | Assalto Barcellona

Il club non ha chiuso il calciomercato e va a caccia di un nuovo colpo per l’attacco. Si inserisce a sorpresa il Barcellona, c’è l’assalto

C’è ottimismo in casa Milan per l’inizio di questa nuova stagione. La compagine rossonera ha già ottenuto i primi tre punti in Serie A battendo in casa per 2-0 il Bologna e ora è a un passo dall’accesso alla prossima Europa League, ma prima bisognerà battere il Rio Ave nella gara dei play off.

La società intanto continua a lavorare sul calciomercato e la prossima settimana sarà quella decisiva per definire gli ultimi dettagli e completare ogni reparto. Il centrocampo sembrerebbe ormai sistemato ma potrebbe esserci ancora qualche modifica tra difesa e attacco.

Calciomercato Milan, la società cerca un vice Ibrahimovic. No all’idea Mandzukic: c’è il Barcellona!

Il Milan ora sta lavorando per trovare un vice Ibrahimovic, visto che lo svedese è un punto fermo dell’attacco ma avrà anche bisogno di rifiatare nel corso dell’annata a causa degli impegni ogni tre giorni a causa dell’Europa League. Nelle ultime ore si è parlato di un interesse per Mario Mandzukic, che in estate era stato accostato anche all’Inter e in questi giorni anche alla Roma.

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, però, sul croato ci sarebbe a sorpresa il Barcellona, che starebbe cercando un nuovo numero nove ‘low cost’ dopo l’addio di Luis Suarez per soli 6 milioni da pagare in bonus. Mandzukic sembrerebbe preferire la destinazione catalana e dal portale iberico fanno sapere che le parti sarebbero già al lavoro.

Nel frattempo però il Milan non si ferma e spunta subito un altro obiettivo, ora la società sta seguendo la pista che porta a Jens Petter Hauge, attaccante ed esterno del Bodo/Glimt.

