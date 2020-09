Calciomercato Milan, problemi in entrata | Il Chelsea fa muro!

Il Milan vuole regalare un ultimo colpo di mercato a Stefano Pioli, ma i piani dei rossoneri si complicano: il Chelsea fa muro

Non si placa la fame dei rossoneri sul mercato: nonostante l’arrivo di Sandro Tonali, il Milan continua a cercare nuovi rinforzi per Stefano Pioli. Lo sguardo del ‘Diavolo’ si è posato su un giocatore in uscita dal Chelsea, che potrebbe essere l’innesto ideale per la retroguardia rossonera. La difesa, infatti, sembra essere ancora l’anello debole della macchina costruita dal tecnico emiliano. Il problema del Milan, però, sembra essere proprio il club londinese: le ultime.

Calciomercato Milan, nuovi contatti per Rudiger | Il Chelsea non si smuove!

Come rivelato in esclusiva da ‘Calciomercato.it’, il Milan non molla la presa per Antonio Rudiger e nell’ultima settimana ha fatto un nuovo tentativo per il prestito del difensore. Purtroppo, il Chelsea continua a fare muro: il club londinese è disposto a privarsi del tedesco solamente a titolo definitivo e vuole una cifra che si aggira intorno a 35/40 milioni di euro. Se i ‘Blues’ non si smuovono da questa posizione, per i rossoneri arrivare a Rudiger è impossibile. Il Milan, dopo Bakayoko, potrebbe sbattere ancora una volta contro l’irremovibilità del Chelsea.

