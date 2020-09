Calciomercato Napoli, rifiuto per Koulibaly | Offerta “inaccettabile”

Il Napoli non riesce a concludere l’affare legato a Sokratis per la mancata cessione di Koulibaly: le cifre proposte non sono adeguate.

Kalidou Koulibaly sembra destinato a rimanere al Napoli. Il difensore azzurro non ha ricevuto offerte ritenute adeguate da Aurelio De Laurentiis, che quindi ha respinto fino a ora qualsiasi proposta arrivata dall’estero. Ultima quella del Paris Saint-Germain, ritenuta inaccettabile dal numero uno partenopeo.

Calciomercato Napoli, offerta inaccettabile per Koulibaly

Il club francese ha proposto 40 milioni di euro al club azzurro, incassando un rifiuto immediato, come riportato da Il Corriere dello Sport. De Laurentiis, d’altronde, aveva già detto di no anche al Manchester City, che a differenza dei francesi si era presentato alla corte del Napoli con una proposta da 60 milioni di euro, unendo sia la base fissa che i bonus legati ai risultati e alle prestazioni.

La situazione in difesa per il Napoli quindi non si sblocca, con De Laurentiis che non vuole cedere e Koulibaly che continua a essere al centro dell’interesse di molte big d’Europa. Il Napoli aveva oramai sbloccato l’affare Sokratis, giocatore fermato in previsione della partenza del roccioso difensore centrale, ma adesso bisognerà rimandare il tutto a data da destinarsi, per scoprire quale sarà il futuro di Koulibaly.

