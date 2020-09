Calciomercato, Suarez: retroscena clamoroso | C’era l’accordo in Serie A

Il futuro di Luis Suarez sarà all’Atletico Madrid ma il ‘Pistolero’ è stato vicinissimo ad approdare in Serie A: non ci ha provato solo la Juventus

Il mistero legato al futuro di Luis Suarez è ormai stato risolto, con il nazionale uruguaiano che vestirà la maglia dell’Atletico Madrid. Il ‘Pistolero’, però, è stato veramente vicino ad approdare in Serie A durante il calciomercato estivo. Non solo la Juventus, un altro club aveva l’accordo con il Barcellona: i dettagli.

Calciomercato, Suarez alla Roma: ecco cos’è successo

Una vero e proprio retroscena ‘bomba’ quello rivelato dal portale spagnolo ‘Eldesmarque’ che rivela come Luis Suarez e la Roma siano stati ad un passo da convolare a nozze. Il club giallorosso, a caccia di un erede di Dzeko, aveva trovato l’accordo con il Barcellona per l’approdo del ‘Pistolero’.

A far sfumare l’affare è stato lo stesso Suarez che ha preferito l’Atletico Madrid di Simeone al club di Friedkin, chiudendo di fatto al clamoroso colpo. Non solo la Juventus, dunque, sull’uruguagio il cui destino è ormai ufficialmente scritto, ai Colchoneros, ancora, in Liga.

La società giallorossa, saltato l’affare Dzeko-Juventus, ha poi ‘riabbracciato’ il bosniaco che sarà, salvo clamorose sorprese, il perno dell’attacco della Roma anche nella stagione appena cominciata.

