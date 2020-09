Calciomercato Inter, Eriksen di nuovo in Premier | Scambio clamoroso

L’Inter conquista i primi tre punti ma Eriksen continua a non incidere nelle vittorie dei nerazzurri. Possibile scambio con il Liverpool!

È stata una serata importante per l’Inter, che è partita bene in Serie A collezionando i primi tre punti della stagione contro la Fiorentina. Una partita incredibile e divertente che ha visto i viola due volte in vantaggio prima di farsi rimontare in maniera definitiva nei minuti finali di gara.

A fare la differenza sono stati probabilmente anche i ricchi cambi di Antonio Conte che aveva a disposizione tanti giocatori di qualità in panchina che sono entrati e hanno spaccato la gara. Il centrocampo nerazzurro vanta tantissimi elementi e per questo potrebbero esserci presto novità di mercato.

Calciomercato Inter, Eriksen non incide: possibile scambio con Naby Keita

Un calciatore che ha deluso e che anche quest’anno sembra fuori dagli schemi di Antonio Conte è Christian Eriksen, che ha giocato ieri 64 minuti senza mai incidere. Il suo futuro è in bilico e nell’ultima settimana di calciomercato rimasta può succedere di tutto: gli intermediari sono a lavoro.

Nelle ultime ore sarebbe spuntata un’idea di scambio con Naby Keita, centrocampista guineano di proprietà del Liverpool. Per caratteristiche potrebbe essere un calciatore più determinante visto che si adatterebbe al meglio nello schema di Antonio Conte. Lo scambio potrebbe avvenire alla pari visto che entrambi sono valutati sui 40-45 milioni di euro.

Nella scorsa stagione Naby Keita ha indossato la maglia del Liverpool per 27 volte e ha siglato anche quattro reti.

