Calciomercato Inter, futuro Nainggolan | “Ecco la sua volontà”

Manca solo una settimana alla fine del calciomercato e non è ancora chiaro il futuro di Nainggolan. La rivelazione dell’allenatore

Quella di ieri è stata una serata ‘pazza’ per l’Inter, che ha avuto più di qualche brivido nella prima giornata del campionato di Serie A nella quale ha affrontato la Fiorentina. I viola si sono portati in vantaggi per ben due volte ma la compagine nerazzurra è riuscita a ribaltare il risultato nel finale vincendo per 4-3.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Douglas Costa | Si ripensa allo scambio

A fare la differenza sono stati probabilmente i tanti cambi di qualità effettuati dal mister Antonio Conte che ha svoltato la gara con molti elementi offensivi. Attualmente infatti la rosa conta fin troppi giocatori ma è probabile che sia stata una delle ultime gare con una panchina così lunga.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, due ‘sacrifici’ per il difensore | Sarà l’erede di Skriniar

Calciomercato Inter, parla Di Francesco: “Nainggolan vuole tornare”

C’è da verificare la situazione Skriniar, ieri in panchina, ma qualche partenza potrebbe avvenire soprattutto a centrocampo dove c’è maggiore abbondanza. Un calciatore in uscita potrebbe essere Radja Nainggolan che continua a essere seguito dal Cagliari.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, problemi in entrata | Il Chelsea fa muro!

A tal proposito ha parlato l’allenatore dei sardi Eusebio Di Francesco che ha fatto il punto della situazione sul mercato attraverso Radio Rai 1: “Sono contento che sia arrivato Godin, poi c’è Nainggolan che rivuole il Cagliari. Vuole tornare e anche da parte nostra c’è la volontà di riprenderlo, ma allo stesso tempo valutiamo altre situazioni”.

Il futuro del belga dunque non è ancora scritto e si deciderà tutto nell’ultima settimana di calciomercato che inizierà da domani.

POTREBBE INTERESSATI ANCHE:

Calciomercato, sfuma un obiettivo dei club di Serie A | Scatto del Benfica!

Calciomercato Juventus, nuovo addio | C’è ancora il Barcellona