Calciomercato Juventus, non tramonta la pista Cavani | Le ultime

Secondo i media esteri, la Juventus non avrebbe abbandonato la pista Cavani. Eventuali uscite negli ultimi giorni di mercato, potrebbero finanziare il colpo per l’uruguaiano.

Attesa dal primo big match di stagione contro la Roma, la Juventus di Andrea Pirlo si presenta all’Olimpico con quasi tutti gli effettivi a disposizione. Grande curiosità nel vedere se il tecnico bresciano si affiderà a partita in corso al nuovo trio offensivo composta da Ronaldo, Dybala e Morata.

Se nelle parole di Pirlo non sembra esserci spazio per un altro acquisto offensivo, i media internazionali non appaiono dello stesso avviso.

Calciomercato Juventus, spiraglio per Cavani | In caso di uscite, i bianconeri pronti al colpo

Accostato con insistenza all’Atletico Madrid, Edinson Cavani è ancora in cerca di una destinazione dopo lo svincolo dal Paris Saint Germain.

Il portale francese Sport.fr ha rilanciato con forza l’ipotesi Juve per il ‘Matador’. Secondo il sito transalpino, la Juventus è al lavoro per concludere delle uscite importanti nel reparto offensivo, con Douglas Costa e Bernardeschi primi indiziati a lasciare Torino.

In caso di uscite ufficiali, i bianconeri potrebbero tentare l’inserimento last minute nei confronti di Cavani, nella speranza di convincere l’uruguaiano ad accettare la destinazione juventina. Cavani in passato ha più volte ribadito la volontà di non approdare alla Juventus, per via del suo passato con la maglia del Napoli. Chissà se gli ultimi giorni di calciomercato andranno a sconvolgere qualsiasi previsione passata, con Cavani pronto ad accettare la corte della ‘Vecchia Signora’.

