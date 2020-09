Calciomercato, colpo Chiesa | Il ‘piano’ della Juventus

A una settimana dalla fine del calciomercato si attendono nuovi colpi della Juventus. C’è il piano per l’esterno!

È una giornata importante dal punto per la Juventus, che vuole ripartire dalla grande prestazione di settimana scorsa contro la Sampdoria per sorprendere anche sul campo della Roma soprattutto dal punto di vista del gioco. Una sfida difficile in un campo da sempre ostico per i bianconeri.

Da domani poi tutte le attenzioni si sposteranno nuovamente sul calciomercato visto che partirà l’ultima settimana della sessione estiva e potrebbero esserci ancora diversi colpi da chiudere sia in entrata che in uscita. Dopo aver acquistato il bomber, la priorità sembrerebbe quella di sistemare in maniera definitiva anche le fasce.

Calciomercato Juventus, c’è Chiesa per la fascia: operazione alla Morata

Per l’esterno il nome caldo è quello di Federico Chiesa ma c’è anche Joaquin Correa. Secondo quanto riportato quest’oggi da Tuttosport, la Juventus sta pensando di effettuare un’operazione come quella per Morata. Sul piatto per Lazio o Fiorentina infatti potrebbe esserci un pagamento da 10 milioni di euro e riscatto finale fissato tra due anni.

Ieri Chiesa ha disputato una grande gara a San Siro contro l’Inter come esterno del 3-5-2, un ruolo simile rispetto a quello che farebbe in bianconero. Il presidente Rocco Commisso, inoltre, non ha smentito una possibile cessione: “Chiesa? Vediamo, può succedere di tutto nell’ultima settimana visto che il mercato non è ancora finito”.

Una dichiarazione che sa più di un’apertura piuttosto che una chiusura: mancano pochi giorni ma il mercato è della Juventus è tutt’altro che finito.

