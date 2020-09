Calciomercato Juventus, retroscena Dzeko | L’annuncio di Paratici

Fabio Paratici è tornato a parlare dell’operazione Edin Dzeko, poi saltata per chiudere l’affare Morata. Ecco la verità sull’attaccante bosniaco

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Roma e Juventus è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Fabio Paratici che ha svelato: “Lo saluterei come faccio sempre, ora ancora di più. Prima ci avevamo provato per Morata, ma l’Atletico non lo voleva cedere in prestito. E così abbiamo pensato alla pista di Dzeko.

Poi lo stesso dirigente bianconero ha aggiunto: “Probabilmente se Milik si fosse sbloccata alla Roma, Dzeko sarebbe arrivato a Torino. Nel frattempo siamo tornati velocemente sull’obiettivo Morata: l’Atletico ha aperto al prestito e abbiamo chiuso così l’affare in poco tempo. Siamo felicissimi che sia qui, lui si sente uno di noi e questo si vede”.