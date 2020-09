Calciomercato Juventus, difensore in partenza | Offerta dalla Premier

A pochi giorni dalla fine del mercato estivo, la Juventus tenta di piazzare alcune uscite eccellenti. Sul dfensore, in arrivo un’offerta importante dalla Premier League.

La Juventus di Andrea Pirlo è chiamata al primo impegno importante della stagione. La trasferta dell’Olimpico in casa della Roma, potrebbe dire già molto sulle ambizioni della compagine bianconera. L’attesa ovviamente è proiettata sullo schieramento scelto da Pirlo, con il nuovo trio offensivo Ronaldo-Dybala-Morata pronto all’esordio stagionale.

Sul fronte mercato invece, la dirigenza juventina sta vivendo giorni ad alta tensione, impegnata tra colpi in entrata e in uscita.

Calciomercato Juventus, per Rugani pista inglese. West Ham pronto all’offerta per il difensore

Per finanziare gli ultimi colpi in entrata, la Juventus è al lavoro per cercare di piazzare uscite eccellenti. Se nel reparto offensivo i maggiori indiziati a lasciare Torino restano Douglas Costa e Bernardeschi, in difesa nelle ultime ore è spuntato il serio interesse di un club di Premier League per Daniele Rugani.

Secondo il portale inglese Teamtalk.com, il West Ham United di David Moyes avrebbe presentato un’offerta da circa 2o milioni di euro alla Juventus per cedere Rugani.

L’ex difensore dell’Empoli non è mai stato tra le prime scelte per Pirlo, con la società bianconera da tempo al lavoro per cercare di piazzare il classe ’94. Accostato in passato all’Arsenal, il futuro di Rugani potrebbe comunque essere a Londra, con il West Ham pronto a dare una maglia da titolare al difensore nato a Lucca.

