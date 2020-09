Calciomercato Juventus, futuro Douglas Costa | Si complica l’addio

Ci sono novità sul futuro di Douglas Costa. L’esterno brasiliano è in procinto di lasciare la Juventus, ma in questo senso potrebbero complicarsi le cose.

La Juventus sta avendo diverse difficoltà a piazzare i propri esuberi. Uno di questi è Douglas Costa: infatti, l’esterno brasiliano non rientra nei piani di Andrea Pirlo e potrebbe presto lasciare il club bianconero. Tuttavia, nessuna squadra si è mossa concretamente per l’ex Bayern Monaco. La Juve lo ha anche offerto al Barcellona, ricevendo un secco ‘no’ dalla dirigenza catalana. Uno dei club interessati al brasiliano è il Wolverhampton, ma sotto questo punto di vista potrebbero esserci novità.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, due ‘sacrifici’ per il difensore | Sarà l’erede di Skriniar

Juventus, il Wolverhampton si tira fuori per Douglas Costa

Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo‘, i Wolves non avrebbero più intenzione di ingaggiare Douglas Costa e starebbero virando su Lemar dell’Atletico Madrid. Una soluzione che non farebbe per niente comodo alla Juve, che potrebbe ritrovarsi in rosa un calciatore sgradito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Kalinic non torna | Annuncio dalla Spagna