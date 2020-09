Calciomercato, sprint Milan per l’attaccante | Affare rinviato a gennaio

La sfida contro il Bodo-Glimt ha permesso al Milan di osservare al meglio Jens-Potter Hauge. Il norvegese ha impressionato la dirigenza rossonera e presto potrebbe approdare a Milano.

Non è ancora chiaro quali saranno gli ultimi colpi del Milan in sede di mercato, ma prima del 5 ottobre i rossoneri vorranno senz’altro chiudere per gli innesti che completeranno la rosa di Pioli. Da valutare elementi come un difensore e un centrocampista, entrambi di esperienza, mentre per l’attacco si sta prendendo in seria considerazione il nome di Jens-Potter Hauge. Tuttavia, ci sarebbero novità importanti sulla volontà del norvegese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Kalinic non torna | Annuncio dalla Spagna

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Douglas Costa | Si complica l’addio

Milan, Hauge preferisce arrivare a gennaio

Secondo quanto riferito dalla ‘Gazzetta dello Sport‘, Hauge preferisce approdare al Milan a gennaio e non in questa sessione di mercato. L’attaccante norvegese vorrebbe terminare la stagione con il Bodo-Glimt e poi arrivare in Italia. In Norvegia il campionato terminerà a dicembre e quindi l’affare verrebbe concretizzare nella sessione invernale.

Tuttavia, al Milan l’attaccante serve subito e non è escluso che verrà tentato l’affondo prima del 5 ottobre. Hauge costerebbe circa 3 milioni di euro. Secondo ‘Sky Sport‘, invece, domani potrebbe essere già la giornata decisiva per chiudere l’affare, ma va battuta la concorrenza di Manchester United, Salisburgo e Lipsia. L’ok del Bodo-Glimt c’è tutto, resta solo da capire quando Hauge arriverebbe a Milano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Suso ‘scaricato’ | Può già tornare in Serie A!

Calciomercato Roma, bomba dalla Spagna | Futuro ancora in bilico