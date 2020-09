Napoli, infortunio Insigne | In dubbio per la Juventus

Un’altra brutta notizia in casa Napoli. Ancora un infortunio muscolare per Lorenzo Insigne, che ha dovuto lasciare anzitempo il terreno di gioco: le condizioni

Insigne (Getty Images)Un nuovo problema per Rino Gattuso. Durante la seconda sfida di campionato contro il Genoa, capitan Insigne ha accusato un infortunio muscolare lasciando così anzitempo il terreno di gioco. Ora il talento di Frattamaggiore sarà in forte dubbio per il big-match contro la Juventus. Una smorfia di dolore che ha richiamato così subito la panchina: improvvisamente Insigne ha subito un dolore in fase di non possesso andando a pressare gli avversari.

