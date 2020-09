Serie A, Roma-Juventus | Ecco gli undici titolari

Cresce l’attesa per il big match della seconda giornata tra Roma e Juventus. Ecco gli undici titolari scelti da Paulo Fonseca ed Andrea Pirlo.

Roma e Juve sono pronte a dare spettacolo nel posticipo della seconda giornata di Serie A. I bianconeri si presentano all’Olimpico forti del 3-0 maturato nella gara d’esordio contro la Sampdoria. I giallorossi invece sono alla ricerca di riscatto dopo lo scialbo 0-0 di Verona, tramutato poi in una sconfitta a tavolino per il mancato inserimento di Diawara nella lista degli ‘over’ al Bentegodi.

Subito Morata per la Juve. Pirlo decide di dare fiducia sin dal primo minuto al neo acquisto bianconero. Lo spagnolo andrà a completare il duo offensivo con Cristiano Ronaldo. 4-4-2 con Cuadrado e Danilo terzini. A centrocampo confermato McKennie e Rabiot con Ramsey e Kulusevski sugli esterni.

Continuità anche in casa Roma con Fonseca pronto a confermare la squadra vista una settimana fa a Verona. Uniche grandi novità per i Capitolini, l‘esordio in difesa del neo acquisto Kumbulla e il ritorno di Edin Dzeko in attacco. Il bosniaco, al centro del mercato per lunghe settimane, è pronto a guidare nuovamente i giallorossi, proprio contro quella che poteva rivelarsi la sua nuova squadra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, clamoroso Spalletti | Vicino a una squadra egiziana!

Serie A, Roma-Juventus. Ecco i ventidue in campo all’Olimpico

Edin Dzeko (Getty Images)

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, McKennie, Ramsey; Kulusevski; Morata, C. Ronaldo. All. Pirlo

Arbitro: Marco Di Bello (Sez. Brindisi)

Stadio: Olimpico di Roma