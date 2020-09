Calciomercato, non solo Skriniar | Assalto Mourinho in casa Juventus

Il Tottenham continua a guardare in Italia per rinforzare il reparto difensivo di José Mourinho. Non solo Milan Skriniar nel mirino del club inglese

Pochissimi giorni al termine della sessione di calciomercato. Nei giorni scorsi il Tottenham ha provato in tutti i modi per chiudere l’operazione con l’Inter per il difensore slovacco, Milan Skriniar, ma la stessa società nerazzurra non molla. Ma non solo: il club inglese avrebbe preparato l’offensiva alla Juventus per il centrale bianconero.

Calciomercato Juventus, assalto per Demiral: il secco no

Il Tottenham è sbarcato nei giorni scorsi in Italia per provare così l’assalto decisivo al centrale slovacco dell’Inter, Milan Skriniar. La società nerazzurra non sarebbe propensa a farlo partire e così lo stesso club inglese avrebbe tentato l’assalto a Demiral. Subito è arrivato il secco rifiuto da parte della Juventus per 20 milioni di sterline più bonus.

Inoltre, lo stesso José Mourinho continua a guardare in Serie A per rinforzare il reparto difensivo della compagine inglese. Saranno giorni davvero decisivi ad una settimana dalla fine del calciomercato: un nuovo assalto potrebbe arrivare a breve.

