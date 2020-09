Calciomercato Inter, incontro per Ranocchia | Le ultime

Sono giorni decisivi per il mercato dell’Inter. In particolare, potrebbe presto lasciare i nerazzurri Andrea Ranocchia. Sul difensore c’è forte l’interesse del Genoa.

Tante uscite in difesa in casa Inter. Diego Godin è andato al Cagliari e sembra sulla lista dei cedibili anche Milan Skriniar. Andrea Ranocchia, invece, si sta avvicinando al Genoa. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, infatti, è in corso a Milano un incontro tra Tullio Tinti, agente del giocatore, e Daniele Faggiano, ds dei rossoblu. Il contratto del difensore scadrà nel 2021 e verosimilmente i sei gol presi dal Genoa ieri contro il Napoli, hanno indotto al club ad accelerare per chiudere la trattativa. Ranocchia avrebbe già dato parere positivo per l’approdo in rossoblu e nell’incontro di oggi si discuteranno gli aspetti economici dell’accordo.

