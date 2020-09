Calciomercato Juventus, Agnelli a Casa Milan | Idea super scambio

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, è in visita quest’oggi a Casa Milan. Un incontro da cui potrebbero nascere nuove trattative di mercato.

Il calciomercato terminerà il 5 ottobre e la Juventus è alla ricerca degli ultimi colpi per completare la squadra di Andrea Pirlo. Andrea Agnelli, presidente della Juventus, è in vista quest’oggi a Casa Milan. Un incontro dove ufficialmente si parlerà di questioni legate alla Lega Serie A, ma non è escluso che possano nascere nuovi discorsi di mercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato: Juventus-Milan, intreccio portieri | Tutto parte da Londra

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Juventus-Morata: furia Ronaldo | I dettagli

Juventus, scambio con il Milan: arriva Agnelli

L’incontro tra Agnelli e la dirigenza rossonera, potrebbe far nascere nuove proposte di mercato. Il club bianconero deve liberarsi di alcuni esuberi, come per esempio Bernardeschi e Douglas Costa. In particolare, sembra essere il brasiliano la pedina di scambio che potrebbe rientrare nella trattativa. Anche il Milan deve liberarsi di un brasiliano, ovvero Lucas Paqueta. Ecco perché non è escluso che i due club si ‘aiutino’.

Lo scambio tra i due brasiliani potrebbe concludersi anche in prestito con diritto di riscatto, fissato a 25 milioni di euro. La crisi dovuta al Covid-19, induce i club a stare attenti al bilancio e dunque il prestito con diritto sarebbe la soluzione migliore, con Douglas Costa al Milan e Paqueta alla Juve.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Eriksen di nuovo in Premier | Scambio clamoroso

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, sprint Milan per l’attaccante | Affare rinviato a gennaio