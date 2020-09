Calciomercato Juventus, addio De Sciglio | Scambio in Premier

Tante difficoltà in questo mercato, fatto per la maggior parte di scambi e prestiti. La Juventus potrebbe concludere uno scambio con un club di Premier League, che riguarda Mattia De Sciglio.

E’ un mercato surreale, vista la crisi dovuta al Covid-19: trattative basate su prestiti o scambi e nessun club si è sottratto a questa soluzione. Nemmeno la Juventus. Il club bianconero sta cercando di inserire i propri esuberi in ogni trattativa, da Douglas Costa e Bernardeschi, fino ad arrivare a Rugani e De Sciglio. E proprio l’ex terzino del Milan potrebbe rientrare in un affare con un club di Premier League.

Juventus, scambio con l’Arsenal: De Sciglio in Premier

Potrebbe presto concludersi uno scambio tra la Juventus e l’Arsenal: Mattia De Sciglio non rientra nei piani di Pirlo, che spinge per la sua cessione, tanto da avergli preferito il giovane Frabotta contro Sampdoria e Roma. Il prescelto sarebbe Sead Kolasinac, terzino tedesco e naturalizzato bosniaco. Ex Schalke 04, nell’ultima stagione con i Gunners ha giocato oltre 30 presenze in tutte le competizioni.

Sia Kolasinac, sia De Sciglio, hanno il contratto in scadenza nel 2022 e il rinnovo sembra molto lontano per entrambi. Ecco perché uno scambio sarebbe la soluzione migliore.

