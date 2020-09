Calciomercato Juventus, bomba Ronaldo | ‘DonDiario’: ritorno immediato!

Cristiano Ronaldo trascina la Juventus ma dal portale ‘DonDiario’ lanciano la bomba sul futuro del portoghese. Idea Real Madrid

È stata una serata particolare quella di ieri per la Juventus, che si è fermata sul 2-2 all’Olimpico contro la Roma nella seconda giornata di Serie A. I bianconeri non hanno ripetuto la prestazione di settimana scorsa contro la Sampdoria anche a causa di un avversario più ostico ma hanno conquistato comunque un punto importante.

Specie se si considera che dal 62′ la compagine allenata da Andrea Pirlo è stata costretta a giocare in inferiorità numerica a causa di un’ingenuità di Rabiot che ha rimediato una doppia ammonizione. Nonostante ciò la supremazia di Cristiano Ronaldo è bastata alla ‘Vecchia Signora’ per ristabilire il risultato di parità.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna spunta l’idea Ronaldo per il Real Madrid

In casa Real Madrid osservano forse con grande rammarico le prestazioni di Cristiano Ronaldo, che al terzo anno in bianconero continua a segnare e incidere in ogni gara dimostrando di non essere per niente finito. Per questo dalla Spagna si parla di una suggestione di calciomercato.

I Blancos hanno bisogno di un calciatore in grado di segnare tanti gol e avere fame e cattiveria davanti alla porta. Secondo quanto riportato da ‘Don Diario’, il giocatore perfetto sarebbe proprio il portoghese e per questo viene lanciata l’indiscrezione di un ritorno clamoroso in Spagna già in questi giorni.

Ovviamente un’ipotesi molto difficile, probabilmente impossibile, visto che Cristiano Ronaldo è al centro del progetto e sembra ormai sicuro e deciso di vivere una nuova annata in bianconero. Per ora già 3 gol in 2 partite in questa stagione.

