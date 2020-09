Calciomercato: Juventus-Milan, intreccio portieri | Tutto parte da Londra

Juventus e Milan potrebbero cambiare il portiere titolare se Oblak dovesse davvero finire al Chelsea di Lampard. Ecco il clamoroso scenario di calciomercato

Dalla Spagna è rimbalzata una notizia a dir poco clamorosa. Il Chelsea di Roman Abramovich sta pensando di pagare la clausola risolutiva di Oblak fissata a 100 milioni di euro. Parliamo di una operazione incredibile, per non dire assurda visto che i ‘Blues’ – protagonisti di un calciomercato sontuoso – hanno appena preso il senegalese Mendy dal Rennes per 24 milioni di euro e ancora non sistemato altrove Kepa. Il 25enne spagnolo, ad oggi l’estremo difensore costato di più (80 milioni) in tutta la storia del calcio, è stato come noto fatto fuori dal tecnico degli inglesi Frank Lampard.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, colpo Chiesa | Il ‘piano’ della Juventus

Calciomercato Juventus, Donnarumma con Szczesny-Atletico. E il Milan…

Per Simeone, l’addio di Oblak sarebbe molto doloroso. Come sostituto del portiere sloveno, senza dubbio uno dei migliori al mondo, il tecnico dell’Atletico Madrid può prendere in seria considerazione il numero uno della Juventus, Wojciech Szczesny. I bianconeri non farebbero le barricate per il polacco, nonostante il rinnovo fino al giugno 2024 avvenuto solo qualche mese fa, chiedendo però non meno di 40 milioni di euro. Tale cifra potrebbe essere poi reinvestita per ‘Gigio’ Donnarumma, ancora in scadenza nel giugno 2021. Con il suo agente Raiola, che per il rinnovo ha chiesto al Milan circa 10 milioni di euro netti l’anno, esiste del resto già una intesa di massima (per l’arrivo a zero) sulle stesse cifre… E i rossoneri? L’intreccio internazionale di portieri finirebbe proprio con loro. Per il post Donnarumma, il prescelto potrebbe essere Alex Meret, nel mirino dell’Inter per il dopo Handanovic e desideroso di lasciare il Napoli dato che Gattuso gli preferisce Ospina. Affare da 25-30 milioni.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, addio Douglas Costa | Si ripensa allo scambio

Calciomercato, annuncio a sorpresa | “Voglio il Milan!”