Calciomercato Milan, il talento si avvicina | Chiesta la cessione!

Il talento cercato dai rossoneri è stato chiaro: vuole partire. Il calciomercato del Milan non si ferma.

Il Milan non vuole fermarsi e vuole continuare a rinforzare la squadra allenata da Stefano Pioli: dopo le due vittorie nelle prime due giornate, con i rossoneri in vetta insieme con Napoli e Hellas Verona, sono emersi i primi problemi fisici, con Ibrahimovic e Rebic che hanno dovuto alzare bandiera bianca, per questo Maldini dovrà tornare a operare sul mercato.

Calciomercato Milan, Hauge chiaro: vuole andare via

Le nuove dichiarazioni da parte di Jens Petter Hauge arrivano proprio nel momento più importante per il Milan: a circa una settimana dalla fine del mercato bisogna affondare il colpo. Il talento classe ’99 quindi ha solo accontentato le speranze dei milanisti affermando “se alla fine rimanessi qui, sentirei di perdere tempo”, come riportato dal giornalista Jonas Bergh-Johnsen sul proprio account Twitter. Il talento del Bodo/Glimt, quindi, spinge per poter lasciare la sua attuale squadra e il Milan sta proprio cercando un’intesa col club di Eliteserien, anche se c’è da vincere il pressing di Manchester United e Lipsia, spinto dal gruppo Red Bull.

