Milan, infortunio Rebic | C’è il comunicato UFFICIALE

Dopo l’infortunio riportato nella gara contro il Crotone, arriva il comunicato ufficiale del Milan sulle condizioni di Ante Rebic

Punteggio pieno per il Milan dopo le prime due giornate di Serie A. Le vittorie contro Bologna e Crotone hanno permesso ai rossoneri di raggiungere quota sei in classifica, ma non senza qualche contrattempo. Infatti, dopo la positività al Coronavirus di Zlatan Ibrahimovic, in attacco ha giocato Ante Rebic in coppia con Brahim Diaz, ma per il croato la partita è terminata con un infortunio al braccio. Pochi minuti fa il Milan ha emanato un comunicato ufficiale sulle condizioni dell’attaccante. Nel comunicato viene evidenziato che dopo la TAC sono state escluse fratture ed altre complicanze al braccio del calciatore e fra una decina di giorni ci sarà un nuovo controllo. Buone notizie dunque per Stefano Pioli che per un attimo ha temuto il peggio.

